ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜİK verileri ile rakamlar masaya geliyor! Yeni asgari ücret zammı için ilk kez duyacağınız ipucu: ‘O oranın altında kimsenin beklentisi yok…’

Son dakika haberi… Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün asgari ücret 2024 rakamını görüşmek üzere bir kez daha gerçekleştirilecek. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için süreç devam ederken asgari ücret zammı için ilk rakamların masaya gelmesi bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak?

TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

2024 yılında uygulanacak asgari ücret belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün saat 13.30’da yapacak.

MASADA TÜİK VERİLERİ OLACAK

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sulunacak. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN KİM, NE TALEP EDİYOR?

Hükümet: İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet olarak hakem rolü üstlenerek, işçi ve işverenlerin mutabakatıyla yeni asgari ücret rakamını tespit etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İşveren: Daha sonra söz alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da süreci dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlama arzusunda olduklarını söyledi.

İşçi: TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise enflasyon verilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, yeni asgari ücretin işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını istedi.

KOMİSYONDA BİR İLK

İlk kez 4 işçinin birden yer aldığı ilk toplantının açılış konuşmalarının ardından komisyon üyelerine söz verildi. TÜRK-İŞ heyetindeki Adana'da hastanede işçi olarak çalışan Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da karayolları işçisi olan Durmuş Öztürk geçim şartlarını anlatarak, yeni yılda geçinebilecek ücret taleplerini dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YOL HARİTASI

4 toplantı sonucu belirlenen asgari ücret sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman sendikaların bugün ilk kez bir teklif vereceğini düşündüğünü dile getirdi. “Üçüncü toplantıda muhtemelen işveren sendikası ‘Biz bunu yapabiliriz’ diyecek. Dördüncü toplantıda ise bakanlığın hakemlik yapması durumu söz konusu olabilir. Ama bugün ben ‘şunun altında olamaz ya da şu olmalı’ gibi bir rakam diyeceklerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM DÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını söylemişti. Enflasyondaki düşüş ile asgari ücrete ara zam yapılmasına ihtiyaç kalmayacağı belirtilmişti. Bu açıklamaların ardından masaya gelecek rakamlar daha da merak konusu oldu.

BU VERİLER RAKAMI BELİRLEYECEK

SGK Uzmanı Duman, “Enflasyon Temmuz ayında 19,77 olarak açıklanmıştı. Son 5 aylık enflasyon ortalaması da yüzde 33,64. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahmini 2023 için yüzde 65. Yüzde 65’i yüzde 19,77’ye bölersek yüzde 38’e yakın bir rakam çıkar. Ama bu 3 Ocak 2024’te TÜİK Aralık ayı enflasyon verisini açıkladığı zaman belli olacak. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 38’e erişirse SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları bununla belirlenecek. Asgari ücret masasında ise bu rakamlar bulunacak. Geçim şartları, yoksulluk sınırları, Kasım ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı gibi veriler olacak” dedi.

“2022 İLE 2023 ÇOK BENZER”

2022 ve 2023 yıllarının çok benzer olduğuna dikkat çeken uzman isim, “Geçen sene 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanan 2022 yılı enflasyonu da yüzde yüzde 64,7’ydi. Yani aşağı yukarı yüzde 65 idi. İki sene birbiri ile örtüşüyor. Geçen sene ara dönemdeki zam enflasyonun altındaydı. 2022 Temmuz ayında verilen asgari ücret zammı yüzde 30. Ama o dönemdeki enflasyon yüzde 42. Bu sene 2023 Temmuz’da verilen zam yüzde 34. Ama açıklanan enflasyon yüzde 20” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret için farklı bir çok senaryo var. “Yüzde 40’lık asgari ücrete zam oranın altında kimsenin bir beklentisi yok” diyen SGK Uzmanı Duman, “Dolayısıyla yüzde 40’ta 15.963 TL, yüzde 45’te 16.533 TL, yüzde 50’de 17.103 TL ve yüzde 55’te 17.673 TL oluyor. Burada asgari ücret açıklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir pozitif müdahalesi var. Geçen sene enflasyonu ile bu sene çok benzerlik gösterirken 12 ay sonra asgari ücretin geldiği durum yüzde 100 artış sergiledi. Bu yüzden net asgari ücret yüzde 50 zam ile 17.103 TL, brüt asgari ücret ise 20.121 TL olabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belli tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

İŞVERENE MALİYET 15.762 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.







