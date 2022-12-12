ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023! Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Gözler, Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. 14 Aralık’taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısında tarafların ilk kez rakam telaffuz etmesi bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kabine Toplantısı sonrası hem konuya ilişkin hem de EYT'da dair açıklamada bulunması bekleniyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte son durum...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret konusunda yapılan araştırma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı

Asgari ücret ile ilgili bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu''

Asgari ücret toplantısı 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısında ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması bekleniyor.

Böylelikle toplantıda zam pazarlığının çerçevesi de belirlenmiş olacak.

Bilindiği üzere ilk toplantı 7 Aralık Çarşamba günü yapılmıştı.

14 Aralık'ta yapılacak olan toplantıda tarafların ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı 14 Aralık 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Asgari ücret tespit Komisyonu toplantısında TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konusunu masaya yatıracağı öğrenildi.



