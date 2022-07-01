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Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2022 asgari ücret ara zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

01.07.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne kadar oldu sorusunun yanıtı binlerce asgari ücretli çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Milyonlar tarafından beklenen asgari ücret kararıyla ilgili artık sayılı saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamada ise, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler." sözleriyle dikkat çekti. Peki, 2022 asgari ücret ara zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücret zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2022 asgari ücret ara zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Binlerce asgari ücretli çalışan vatandaş tarafından merakla beklenen asgari ücret zam kararı için açıklama yapılması bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, dünkü toplantı sonrasında yaptığı açıklamasında bugünü işaret ederek, üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret Temmuz ara zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ne kadar olacağı binlerce çalışan tarafından merakla beklenirken, Türk-İş asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını istiyor. Vatandaşın enflasyona karşı ezilmemesi için yapılacak zam miktarının yüzde 40 civarında olması da beklentiler arasında yer alıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise işveren kesimini temsil ettiği için yapılacak olan zammın dengeli olmasını belirtiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı son açıklamada, ""Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan toplantılar sürmeye devam ediyor. bugün üçüncü kez toplanacak olan kurul sonrasında görüşmeler tamamlanarak, asgari ücrete yapılacak olan zammın açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? İŞTE OLUŞAN SENARYOLAR

SENARYO 1

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 76
Yılbaşında yapılan zam yüzde 50
Olası zam yüzde 26
Artış bin 105 lira
Asgari ücret 5 bin 353 lira

SENARYO 2

Asgari ücret brüt 5 bin 4 lira
SGK primi yüzde 15,5 (işveren payı)775,62 lira
İşveren işsizlik sigorta primi yüzde 2 100,08 lira
İşverene toplam maliyet 5 bin 879 lira 70 kuruş
Asgari ücret artış oranı yüzde 38

SENARYO 3

Asgari ücret 4 bin 253 lira
Yüzde 40 artış 5 bin 954 lira

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