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Asgari ücrete ek zam gelecek mi 2022? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı, zam ne kadar yapılacak?

03.06.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik temmuz zammı tartışmalarına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamada bulundu. Enflasyondaki artış nedeniyle ara zam konusu gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar arama motorlarında; Asgari ücrete ek zam gelecek mi 2022? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı, zam ne kadar yapılacak? soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Asgari ücrete ek zam gelecek mi 2022? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı, zam ne kadar yapılacak?

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde MYK Toplantısının ardından gündem ile ilgili açıklamada bulundu. Peki Asgari ücrete ek zam gelecek mi 2022? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı, zam ne kadar yapılacak? Konuya ilişkimn ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ 2022?

Asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken bir süre önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zammın gündemlerinde olmadığını belirtmişti. MKYK sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir."

Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki yükünü azaltmaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir de bu gelişmelerin uluslararası serencamı var." dedi.

Asgari ücrete ek zam konusu ise henüz netlik kazanmış değil.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete Temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Asgari ücrete, memur ve emeklilere yapılacak temmuz zammı paralelinde ‘enflasyon farkı' ödenmesinin masada olduğu belirtildi.

Eğer enflasyon farkı asgari ücret için de verilirse, asgari ücret temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL seviyesine yükselecek.

Fakat asgari ücrete ek zam konusunda henüz yeni bir resmi açıklamada bulunulmadı. Fakat asgari ücrete ek zam konusunda henüz yeni bir resmi açıklamada bulunulmadı.

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asgari ücret Cumhurbaşkanı Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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