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Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte gündemden son gelişmeler...

06.06.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam gelecek mi, Temmuz ayında asgari ücret zammı ne kadar yüzde kaç olacak sorularının yanıtını merak eden binlerce işçi ve çalışan vatandaş konuyla alakalı gündemi yakından takip etmeye devam ediyor. Artan enflasyon oranı ve ülkemizde yapılan yüksek zamlar nedeniyle geçim derdine düşen birçok kişi, asgari ücretle ilgili kesinleşecek olan zam miktarını merak ediyor. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte son gelişmeler.

Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte gündemden son gelişmeler...

Asgari ücret zammıyla ilgili gündemde yaşanan gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Ülkemizde meydana gelen yüksek enflasyon oranlarının ardından, suya, elektriğe, doğal gaz ve market ürünlerine yansıyan zamlar vatandaşların cebini yakıyor. Asgari ücretli çalışan birçok vatandaş ise, hükümet tarafından enflasyon oranına göre yansıtılacak 'asgari ücret zam oranı'nı büyük bir heyecan içinde bekliyor. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte gündemde yaşanan son gelişmeler.

asgari ücret

6 AYLIK ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

Enflasyon oranının yüzde 70'leri aşmasıyla birlikte gelen zamlar, asgari ücretle çalışan vatandaşlara geçim derdi yaşatmaya devam ediyor. Üst üste gelen zamlar sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet tarafından yapılacak olan zam müjdesi haberleri yakından gözleniyor.

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Merkez Bankası tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verileri sonrasında, asgari ücrete gelebilecek olan zam oranları kesin netlik kazanmasa da bir fikir oluşturmuştu. Yapılan hesaplamalara göre, 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı tahmin edilirken, gelecek olan zam oranının da bu civarlarda olması konusunda beklenti yüksek. Eğer 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 39,67 gibi bir zam yapılırsa, asgari ücretin yeni fiyatı 6.989,1 lira olacak.

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ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ HABER

Asgari ücret zam oranıyla ilgili henüz netlik kazanan bir durum olmasa da hükümet tarafından ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar, vatandaşın beklentisini artırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında vatandaşa müjde vaat eden bir konuşma yaparak, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANA BAKAN BİLGİN'DEN DE ZAM SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Asgari ücretle ilgili hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarının açıklamalarını takip eden vatandaşlar, Temmuz zammı için beklenen açıklamayı gözlemeye devam ediyor. En son Bakan Bilgin tarafından da Temmuz ayı asgari ücret zammıyla ilgili açıklama yapılmıştı.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" diyerek vatandaşa sevindirici haberi vermişti.

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ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili kesin ve net bir bilgi henüz yok. Fakat hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen açıklamalar sonrasında Temmuz ayında beklenen zamla ilgili beklentiler iyice yükseldi.

Olası bir zam durumunda;

  • ASGARİ ÜCRET 6.989,1
  • SGK PRİMİ %14 978,47
  • İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89
  • KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
  • NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72

civarında olması bekleniyor.

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asgari ücret Enflasyon Recep Tayyip Erdoğan
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