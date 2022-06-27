ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022? Asgari ücret zammı açıklandı mı, Temmuz ek zammı ne zaman belli olacak? Net, brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Çok sayıda vatandaş konuya ilişkin son dakika gelişmeleri ve ayrıntıları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Asgari ücret zammı açıklandı mı, Temmuz ek zammı ne zaman belli olacak? Net, brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak? Konuya ilişkin yapılan açıklamalar ve ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken ortaya atılan rakamlar da dikkat çekti. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, asgari ücretin yapılacak zamla birlikte 6 bin TL olacağını iddia etti. Öte yandan kulislerde asgari ücretin 5 bin TL olabileceği de konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BERLLİ OLACAK?

"çalışmalar tamamlandığı zaman, önümüzdeki hafta başında ve ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Daha birçok koruyucu düzenleme yapıyoruz."" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sadece kamu çalışanları mı? Hayır, aynı zamanda emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla bugün işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Daha birçok düzenleme yapıyoruz. Emekçiler şunu bilsinler; Türk Devleti söz verdi onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır.”

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, bir süre önce CNN Türk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşları memur maaşları derken sıra asgari ücrete geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Türk İş Başkanı ile görüştükten sonra çalışma ile talimat verildiği ve bunun üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. İşçi kesimi, işveren temsilcileri ve hükümet kanalının yetkilileri bu çalışmalara dahil oluyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 ANA FORMÜL

Bunun üzerinde 3 ana formül var. 1.si asgari ücret 2022 yılının 1.6 aylık döneminde 2800 liradan 4253 liraya yani yüzde 50 artmıştı. Geçen süre içerisinde 5 aylık enflasyon rakamına baktığımızda yüzde 34.62’ye geldiğini görüyoruz.

ayın enflasyonunu da bunun üzerine koyduğumuzda yüzde 37 ile 40 bandına çıkacağını tahmin ediyoruz. Asgari ücretli enflasyon altında ezdirilmeyecekse 4253 lira 5725 liraya yükselmiş olacak bir formül ise yıllık enflasyon tahmini yüzde 75. Bunun ½'sinin çekilmesi söz konusu olabilir. O vakitte rakam 5847 liraya ulaşmış olacak.

bir formül ise bu daha ziyade işverenlere yönelik bir formül. Asgari ücretin üzerinde işverene bir sigorta maliyeti var o da 879 lira. Asgari ücretin sigorta priminin işverene yansıtılmaması düşünülüyor. Rakam da bu sefer 5132 liraya yükselecek.

Değişik kesimlerden farklı öneriler de var. Bunlardan bir tanesi 1 yıl boyunca sigorta primlerinin alınmaması, vergilerinin alınmaması şeklinde. Bakalım önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo ortaya çıkacak."

ASGARİ ÜCRET MAAŞI TEMMUZDA ARTACAK MI?

Milyonlarca vatandaş asgari ücretin yeniden düzenlemesi noktasında birleşirken, yüzde 10-20 oranları ön plana çıktı.

760 liralık SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dâhil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor.

