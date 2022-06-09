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Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

09.06.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? sorusunun yanıtı işçi ve işverenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bu yıl, asgari ücret tutarı 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Geçim sıkıntısı ve enflasyondaki artış nedeniyle ara zam konusu gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücret zammı konusuna dair gelişmeleri sizler için derledik. İşte asgari ücret zammına ilişkin son durum...

Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'asgari ücret' konusuna da değinmişti. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı. Erdoğan, yılbaşını işaret etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce yaptığı açıklamada "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammı hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise son açıklamasında, yılbaşını işaret etti.

ASGAR ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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