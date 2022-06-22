ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022? Asgari ücret zammı ne kadar olacak, net – brüt kaç TL olacak?

Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri ve detaylar asgari ücretli çalışanlar ile işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Konuya dair son açıklama ise AK Parti sözcüsü Numan Kurtulmuş tarafından yapılmıştı. Peki Asgari ücret zammı ne kadar olacak, 2022 Asgari ücret net – brüt kaç TL olacak? Ayrıntılar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI 2022?

Asgari ücret ile ilgili bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan geldi. Asgari ücrete olası zamla ilgili açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.

Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce yaptığı açıklamada "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini de vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ise "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında; ''O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.'' dedi.

Asgari ücret zammına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Asgari ücret zammıyla ilgili bir açıklama da AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den gelmişti. Özhaseki, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır."

Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü iyileştirmek için yapılacak asgari ücrete ara zam için de muhalefet partilerinden rakam önerileri gelmeye başladı. İlk rakam önerisi geçtiğimiz haftalarda CHP'den gelirken; son olarak ana muhalefet partisi yayınladığı raporla asgari ücretin 5 bin 225 lira olmasını talep etti.

Öte yandan Bakan Bilgin, koronavirüs salgını sonrasında tüm dünyada ekonomik anlamda bir kriz yaşandığına dikkat çekip yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani önümüzde Temmuz dönemi var. Çalışanlarımızla bizim sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile, Bağ-Kurlularla, çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı ‘Benim devletim benim yanımdadır’ dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır"

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca vatandaş asgari ücretin yeniden düzenlemesi noktasında birleşirken, yüzde 10-20 oranları ön plana çıktı. 760 liralık SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dâhil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET NET - BRÜT ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Konuyla ilgili ilk tahminler ışığında uygulanacak yüzde 10'luk zamla dahi bu ücretin net 4678,3 liraya (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zam halinde ise net 5103 TL'ye ulaşacağı hesaplandı.

