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Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

08.06.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan konuşmasında bu konuya da değindi. Vatandaşlar arama motorlarında; Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zam' açıklaması...

Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Bir süre önce açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin gelişmeleri aktarmıştı. Haftanın ilk günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Konuya ilişkin ayrıntılar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı. Erdoğan, yılbaşını işaret etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce yaptığı açıklamada "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammı hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise son açıklamasında, yılbaşını işaret etti.

ASGAR ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz."

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asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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