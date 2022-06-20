Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret 5 bin TL'yi geçecek mi, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıca memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam oranı büyük oranda belli oldu. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi? Birçok vatandaş 'Asgari ücret 5 bin TL'yi geçecek mi, kaç TL olacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamalar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce yaptığı açıklamada "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini de vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ise "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında; ''O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.'' dedi.

Asgari ücret zammına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den geldi. Özhaseki, şunları ifade etti:

"Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır."

Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü iyileştirmek için yapılacak asgari ücrete ara zam için de muhalefet partilerinden rakam önerileri gelmeye başladı. İlk rakam önerisi geçtiğimiz haftalarda CHP'den gelirken; ana muhalefet partisi yayınladığı raporla asgari ücretin 5 bin 225 lira olmasını talep etti.

Bu gelişmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bir açıklama yaparak asgari ücretin Temmuz'da en az 6 bin lira olması gerektiğini söyledi. Muhalefet tarafından asgari ücrete ilişkin son açıklama ise partinin bir diğer Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan geldi. Özkoç sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamasında hükümete seslenerek, asgari ücrete Temmuz’da zam yapılması çağrısında bulundu.

Yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Ancak memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, gözler asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor.

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.

Bakan Bilgin, koronavirüs salgını sonrasında tüm dünyada ekonomik anlamda bir kriz yaşandığına dikkat çekerek, "Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Yani önümüzde Temmuz dönemi var. Çalışanlarımızla bizim sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile, Bağ-Kurlularla, çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı ‘Benim devletim benim yanımdadır’ dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN TL'Yİ GEÇECEK Mİ?

Milyonlarca vatandaş asgari ücretin yeniden düzenlemesi noktasında birleşirken, yüzde 10-20 oranları ön plana çıktı. 760 liralık SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dâhil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETLİLER, MEMUR VE EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya asgari ücretin ne kadar olması gerektiği ile ilgili CNN Türk canlı yayının açıklamalarda bulundu.

Kaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna yansıdığı şeklinde ele alınacak olursa 3 formül üzerinde duruluyor. 1. si 6 aylık dönemde enflasyon farkının verilmesi. 2. si yıllık enflasyonun yarısının verilmesi, 3.’sü de işveren üzerinde bulunan sigorta maliyetinin devlet tarafından karşılanması şeklinde çalışma yürütülüyor.

Yıl başında yüzde 50’lik zam yapılmıştı asgari ücretliye. Geldiğimiz 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 34.69 seviyelerine yükseldi. Yüzde 50’lik zammın yüzde 35’i gitti. Yılbaşında yüzde 15 zam yapılmış şeklinde dönüştü. Bundan sonraki aylarda enflasyon performansına bakmamız lazım...

Memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 toplu sözleşme zammı olduğunu söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya yüzde 7 zammın üzerine gelecek enflasyon rakamı, yüzde 7’den düştükten sonra memurlara ilave edileceğini belirtti. Kaya konuya ilişkin yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"İşçi ve bağkur emeklilerimizin yasa gereği 1. 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı neyse emekli maaşlarına da o zam uygulanacak. Özellikle mayıs ayı sonuna baktığımızda 2.89 enflasyon gelmişti. Benim de yüzde 38-39 bandında olacak diye düşünüyorum... 37-40 bandı arasında enflasyon geldiği taktirde işçi ve bağkur emeklilerimiz bundan istifade edecekler. Memur ve memur emeklilerimiz de aynı oranda zam almış olacaklar.

