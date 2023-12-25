ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DAKİKA: Milyonların maaşında karar haftası! ‘38+22 ile maksimum 18.245 TL’ dedi: 2024 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi… Asgari ücret 2024 için karar haftasına girildi. 7 milyon çalışanı doğrudan tüm çalışanları dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücret için TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümet bir kez daha bir araya geliyor. Peki ilk kez rakamın konuşulacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak,kaç TL? İşte asgari ücret son dakika haberleri…

GÖZLER ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISINDA

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 3. Toplantı tarihi henüz belli değil. Ancak 3. Toplantının hafta başında Salı ya da Çarşamba günü yapılabileceği öğrenildi.

İLK RAKAMLAR MASAYA GELİYOR

toplantı uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekerken ilk iki toplantıda dile getirilmeyen rakam ilk kez somut olarak masaya gelecek. Burada işverenin aklındaki rakamı paylaşacağı belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşçi ve işveren tarafı görüşmelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai kararın devam eden pazarlıkların ardından açıklanması öngörülüyor. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamada ise yeni asgari ücretin Cuma gününe kadar açıklanacağı belirtildi.

Asgari ücret 4. Toplantısı öncesi yılın son Kabine Toplantısı’nın da bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kabine’de asgari ücrete refah payı konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor. Kabine’nin ise 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyon için rakamlar artık çok net! Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 37,76 olarak hesaplanıyor. Burada bazı senaryolar bulunuyor. Buna göre asgari ücret 2024 rakamının yüzde 40 artış ile 15.962 TL’ye işverene maliyetinin ise 22.066 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Yüzde 45 artış ile 16.533 TL ve işverene maliyeti 22.854 TL, yüzde 50 artış ile 17.103 TL ve işverene maliyetinin 23.642 TL olması ihtimalleri söz konusu.

YÜZDE 38+22 FORMÜLÜ

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, “En az yüzde 12 refah payı verildiği takdirde yüzde 38+12 yüzde 50’lik bir zamla 17.104 TL olabilir. Benim maksimum beklentim yüzde 38+22 refah payı ile 18.245 TL. Çünkü enflasyonla mücadele kapsamında maksimum bu yapılabilir” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?

Konuya ilişkin konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, “Ekonomi yönetimi asgari ücrete ara zam olmayacağını söylüyor. Ancak Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi yüzde 65. Bu enflasyon ile karşılaşacaksak, 11.402 lira olan net asgari ücrete de bizim yüzde 60’ın üzerinde zam yapmamız gerekiyor. Eğer bunun altında zam yaparsak 2024 yılının Haziran ayında yeniden asgari ücreti konuşuyor olacağız” diye değerlendirmede bulundu.







