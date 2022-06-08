Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz hafta MYK Toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamada bulunmuştu. 6 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki Asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, ne kadar zam yapılacak? Konuya ilişkin ayrıntılar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklama haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı. Erdoğan, yılbaşını işaret etti.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz."

