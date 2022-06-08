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ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında ek zam yapılacak mı?

08.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam yapılacak mı? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen kişiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamaya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge için açıklama geldi. Peki Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen 'asgari ücret zammı' ile ilgili yaptığı açıklama...

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrete zam yapılacak mı? sorusunun yanıtı 6 Haziran Pazartesi günü ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak konusu oldu. İşte Asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen 'asgari ücret zammı' ile ilgili yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı. Erdoğan, yılbaşını işaret etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz."

TEMMUZ AYINDA EK ZAM YAPILACAK MI?

Ek göstergenin tüm memurlar için 600 puan yükseltildiğini açıkladı. Faizi artırmayacaklarını belirten Erdoğan'dan asgari ücret için yılbaşını işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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