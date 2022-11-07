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Asgari ücretli, memur ve emekliler bir kez daha heyecanlandı! Aralık ayı yaklaşırken sürpriz gelişme: Refah payı artışı geliyor

07.11.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayı yaklaşırken milyonlarca kişiyi yeni yılda alacakları zam heyecanı sardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücretle ilgili çalışanları memnun edecek bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Öte yandan emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmeyecek yüzde 5 ile 10 arası bir refah payı da gündemde.

Asgari ücretli, memur ve emekliler bir kez daha heyecanlandı! Aralık ayı yaklaşırken sürpriz gelişme: Refah payı artışı geliyor

Milyonlarca asgari ücretli, memur, emekli Aralık ayına gözünü çevirmişken maaşlara zamla ilgili hükümet çalışma başlattı. Yeni çalışmaya göre, emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmeyecek yüzde 5 ile 10 arası bir refah payı ve asgari ücrette memnun edilecek bir rakam olacağı bildirildi. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.

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İKRAMİYELER YÜKSELECEK

Emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündeme geldi. Refah payı, çalışanların aldıkları maaşlarından enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen tutara deniliyor. Böylece, memur, emekli ve işçi, refah payı ile olası kur ve fiyat gibi durumlardan korunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta milletvekilleri ile toplantı yaptı. Milletvekilleri, vatandaşların ücretlerde enflasyon artı refah payı verilmesi, en düşük emekli maaşı ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi yönünde beklentileri olduğunu iletti. Erdoğan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini her zaman söylediğini, bu yönde çalışmaların yapıldığını hatırlattı. Toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapıyoruz. Refah payının kaç puan olacağını netleştireceğiz" dedi.

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EN DÜŞÜK MAAŞ ARTACAK

Yeni Asır'da yer alan habere göre, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın, "Ücret dengesizliği olur. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün yatıran ile aynı parayı alacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi.

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.

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