Asgari ücretli ocak ayını bekliyor... O isim maaş beklentisini açıkladı! Tüm tahminlerin altında kaldı

2025 yılına son 3 aya kala asgari ücretliden emekliye kadar herkes ocak ayında yapılacak olan zammı merakla bekliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce uzmanlar asgari ücrete gelecek zammı tahmin etmeye başladı.

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'in A Haber'de asgari ücrete gelebilecek zam oranını tahmin etti. Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak revize edilmişti.

Erdem, enflasyon tahminindeki bu revize ile 2025 yılı asgari ücretin 24 bin 58 TL olacağını tahmin etti. Hesaplama doğrultusunda Ocak ayında asgari ücretin en az 24 bin 58 TL olacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ İSE YÜZDE 43.14

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise zam oranı yüzde 43.14 olarak hesaplanmış ve bu oranla net asgari ücretin 24 bin 336 TL'ye denk geleceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı'nın anketine göre ise yüzde 42.64 oranında bir zam bekleniyor ve bu da net ücretin 24 bin 251 TL olacağı anlamına geliyor.

Diğer anketlerin sonuçları şu şekilde sıralanıyor:



Reuters anketi: 24 bin 304 TL

Finansal Kurumlar Birliği Anketi: 25 bin 399 TL

Tüm bu anketlerin ortalamasına bakıldığında yüzde 42.4'lük bir zam beklentisi oluşuyor ve bu oranın karşılığı olarak net asgari ücretin 24 bin 214 TL olması öngörülüyor.