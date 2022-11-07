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Asgari ücrette son dakika! AK Parti 'Çok yüksek artış olacak' dedi 10 bin TL bekleyenler heyecanlandı! 'İki dudağı arasında...'

07.11.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem EYT hem memur ve emekli zammı hem de asgari ücretle ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bazı uzmanlar 2023'teki asgari ücretin 10 bin TL'ye kadar çıkabileceğini ifade ederken bazıları da 8.500 TL rakamını ifade ediyor. AK Parti'den gelen son dakika asgari ücret açıklamasından sonra kulisler hareketlendi! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrette son dakika! AK Parti 'Çok yüksek artış olacak' dedi 10 bin TL bekleyenler heyecanlandı! 'İki dudağı arasında...'

AK Parti'nin önemli isimlerinden Numan Kurtulmuş, hafta sonu ekonomik gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammıyla ilgili gelen bir soruya verdiği yanıtla dikkat çeken Kurtulmuş, 'Asgari ücret zammı için rakam vermek doğru olmaz fakat yılbaşı itibarıyla asgari ücrette yine çok yüksek bir artış olacak' dedi. Bu açıklamanın ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi.

kurtulmuş

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Asgari ücret zammıyla ilgili araştırmalar devam ederken uzman isimlerin yorumları da gelmeye devam ediyor. CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin 8.250 TL bandında olacağını beklediğini belirtirken bu rakamın üzerine de çıkılabileceğini aktardı.

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'İYİ NİYETLİ İŞVERENLER AYNI ORANDA ZAM YAPIYOR AMA...'

“Memurlar yüzde 42 enflasyon farkı aldı. Emekliler, SSK, Bağkur emeklilerine enflasyon farkı veriliyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Tüm asgari ücretlilerin gelirleri arttı. Daha sonra yüzde 30 arttı. Ama asgari ücretin üzerinde çalışan 8,5 milyonun aylığı patronun iki dudağı arasında kaldı. Memur, emekli, asgari ücretlilere devletin belirlediği oranda zam yapılıyor. Asgari ücretin üzerinde çalışanlara işverenin zam yapma zorunluluğu yok. Bu uygulamada da asgari ücretin üzerinde aylık alan kişileri cezalandırıyoruz. İyi niyetli işverenler aynı oranda zam yapıyor ancak asgari ücretin üzerinde aylık alan herkese bu oranda zam yapılmıyor.”

EYT ve asgari ücret için AK Parti'den yeni açıklama EYT ve asgari ücret için AK Parti'den yeni açıklama

ZAMLARDAN SONRA ENFLASYON TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bu noktada devlet desteğinin önemine vurgu yapan Erdursun, “O kişileri de ayrı tutmadan ne kadar zam yapılacak? Oran belli ise aynı oranın tüm çalışanlara yansıtılması gerekiyor. İkincisi devletin destek vermesi lazım, işsizlik sigortası fonundan mı verir, Hazine’den mi verir? Devletin elini taşın altına koyarak destek vermelidir. Mesela 2018 yılında asgari ücret 1603 liraydı devletin desteği devletin desteği 150 liraydı. Şu anda asgari ücret 5 bin 500 lira, devletin desteği 100 lira. Daha fazla destek vermesi gerekiyor ki maliyet artmasın. Maliyet artarsa işveren, esnaf bunu fiyatlarına yansıtır. Biz bugün yaşadığımız enflasyondan daha yüksek oranda enflasyon yaşarız ve yapılan zammın da anlamı olmaz” ifadelerini kullandı.

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CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: 7 BİN LİRANIN ÜSTÜNE ÇEKİLMESİ LAZIM

Öte yandan asgari ücret zammıyla ilgili CHP'den de yeni bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 asgari ücretine ilişkin olarak, "Bir de ocak ayında memur maaşlarını, ücretleri, asgari ücreti artırayım, millette bir işler iyi gidiyor havası yaratayım, sonra ezeyim, yaptığı bu. Gördük, Macaristan’da da böyle, bunları yaptılar seçimden önce seçimden sonra milleti ezip gittiler. Enflasyon artı refah payı kadar asgari ücretin artırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım” dedi.

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