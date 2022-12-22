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Asgari ücrette son dakika! Bekarı, genci, yaşlısı... Herkesin gözü Beştepe'de! Açıklamaya çok az kaldı, asgari ücret ne kadar olacak?

22.12.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret son dakika haberleri... Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği yeni asgari ücret belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan 2023 asgari ücret zammını açıklayacak. Açıklama, Beştepe'de olacak. Hem işçi hem de işveren tarafı uzun süredir asgari ücret pazarlığını sürdürüyordu! Asgari ücret ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Asgari ücrette son dakika! Bekarı, genci, yaşlısı... Herkesin gözü Beştepe'de! Açıklamaya çok az kaldı, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! 7'den 77'ye milyonlarca vatandaş 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor.Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ına yakın kesimi asgari ücretli olarak çalışıyor. Milyonlarca kişinin maaşını doğrudan, dolaylı olarak 84 milyon kişiyi ilgilendiren 2023 asgari ücret duyuruluyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bakan Bilgin'in de kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. 2023 asgari ücret zammı için 8 bin TL'den başlayan senaryolar var. Yeni asgari ücret dakikalar içinde belli olacak.

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SON DAKİKA: 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? ERDOĞAN DUYURACAK...

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı için beklenen gün geldi. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak edilirken Erdoğan dün yaptığı konuşmasında rakamı bugün açıklayacağını duyurdu. Erdoğan, “Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız” dedi.

Şimdi ise tüm dikkatler asgari ücret zammı için duyurulacak o rakamda. Önümüzdeki birkaç saat içinde yanıt bulacak yeni asgari ücret belli olacak. Edinilen son bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı’nda saat 12.00 civarında bir basın toplantısı yapmak için hazırlık olduğu belirtildi.

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BAKAN BİLGİN TİSK HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan’ın açıklaması öncesi bir başka flaş gelişme daha yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bakanlık binasında asgari ücret açıklanmadan önce işveren tarafını temsil eden TİSK ile görüştü.


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