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ASKERLİK BORÇLANMASI 2024: Asgari ücret ile askerlik borçlanması ne kadar oldu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret için gözler Beştepe'de

27.12.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Askerlik borçlanması 2024 asgari ücret zammı ile şekillenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul edecek. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamının açıklanması bekleniyor. Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Peki, Asgari ücret ile askerlik borçlanması ne kadar oldu? 2024 askerlik borçlanması açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ASKERLİK BORÇLANMASI 2024: Asgari ücret ile askerlik borçlanması ne kadar oldu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret için gözler Beştepe'de

Askerlik borçlanması 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. Askerlik borçlanması ile vatani görevini yerine getiren kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Toplantı saat 16.30'da gerçekleştirilecek. İşte 2024 askerlik borçlanması ile ilgili detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR, KAÇ TL?

Askerlik borçlanmasında (12 aylık) en düşük borçlanma tutarı olan günlük 143 lira üzerinden; 51.480 lira ödenecek.

18 aylık askerlikte ise 77.220 lira ödenecek. Askerlik borçlanması en yüksek tutardan, bir başka deyişle 1.073 lira üzerinden yapılırsa da 12 ay için 386.280 lira, 18 ay için 576 bin 420 lira ödenecek.

Askerlik borçlanması 2024 tutarı ise asgari ücret açıklaması ile belli olacak.

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ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir. Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

  • İşsizlik ödeneği,
  • Stajyer maaşı
  • Kıdem tazminatı,
  • Askerlik ve doğum borçlanması,
  • 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)
  • Engelli aylığı
  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
  • İsteğe Bağlı Sigorta primleri
  • SGK taban ve tavan primleri

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