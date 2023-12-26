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ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI 2024 ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması tutarı ne zaman açıklanır? Asgari ücret ile netleşecek

26.12.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Askerlik ve doğum borçlanması 2024 asgari ücret zammı ile şekillenecek. Asgari Ücret tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta, 2. toplantısını ise 18 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Şimdi gözler 3. toplantıda. Asgari ücret bu hafta belli olacak. Peki, 2024 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, kaç TL? Askerlik ve doğum borçlanması tutarı ne zaman açıklanır?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI 2024 ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması tutarı ne zaman açıklanır? Asgari ücret ile netleşecek

Askerlik ve doğum borçlanması 2024 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yeni yılda artış gösterecek. Gelecek zam ile işsizlik maaşı da dahil olmak üzere 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Yeni yılda uygulanacak askerlik ve doğum borçlanması tutarı şimdiden merak konusu oldu. İşte, askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili detaylar...

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması tutarları 2024 asgari ücret açıklamasının yapılması ile belli olacak.

Askerlik ve doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Bu tutarlar yılbaşından sonra asgari ücretle birlikte artış gösterecek.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR?

  • 2023 sonuna kadar doğum borçlanması yapacak olan anneler; en düşük borçlanma tutarı üzerinden hesaplandığında;

1 çocuk için 720 gün üzerinden 102.960 lira,

2 çocuk için 1.440 gün üzerinden 205.920 lira,

3 çocuk için 2.160 gün üzerinden 308.880 TL ödeyecek.

  • En yüksek borçlanma tutarı olan günlük 1.073 TL üzerinden borçlanma yapılması gerekirse;

1 çocuk için 772.560 lira,

2 çocuk için 1.545.000 lira,

3 çocuk için 2.317.000 lira ödenecek.

12 aylık askerlik borçlanmasında ise en düşük borçlanma tutarı olan günlük 143 lira üzerinden; 51.480 lira ödenecek.

18 aylık askerlikte ise 77.220 lira ödenecek. Askerlik borçlanması en yüksek tutardan, bir başka deyişle 1.073 lira üzerinden yapılırsa da 12 ay için 386.280 lira, 18 ay için 576 bin 420 lira ödenecek.

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DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması, kadınların çocuk doğumu sebebiyle güvenlik primlerini ödeyememeleri halinde anne olma süresini borçlanarak emeklilik haklarını korumalarını sağlayan bir haktır.

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ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir. Askerlik borçlanması yapan kişiler, askerde geçirilen günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilir. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir.

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