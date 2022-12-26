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Astor halka arz ne zaman? Astor Enerji ne zaman borsada işlem görecek? İşte hisse kodu ve fiyatı

26.12.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barem Ambalaj halka arzın ne zaman gerçekleşeceği merak edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Barem Ambalaj halka arz ilan ediliyor. Bu gelişme sonrası halka arz tarihi, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Astor halka arz ne zaman? Astor Enerji halka arz hisse kodu, fiyatı nedir? İşlemler eşit mi, oransal mı? İşte tüm detaylar...

Astor halka arz ne zaman? Astor Enerji ne zaman borsada işlem görecek? İşte hisse kodu ve fiyatı

Sermaye Piyasası Kurulu, Astor enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. 2022 yılının sonuna yaklaşılırken halka arz olacak şirketler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Halka arz olacak hisselerin başında Astor Enerji bulunuyor. Astor Enerji halka arzın detayları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Astor Enerji ne zaman halka arz olacak?

ASTOR HALKA ARZ NE ZAMAN?

Astor Enerji halka arz tarihi henüz belli olmadı.

ASTOR ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI, KODU NE?

Astor enerji 12,50 TL'den halka arz olacak. Astor enerji hisse kodu #ASTOR olarak açıklandı.

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ASTOR ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.

ASTOR HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Astor Enerji halka arz, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

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