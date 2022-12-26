Astor halka arz ne zaman? Astor Enerji ne zaman borsada işlem görecek? İşte hisse kodu ve fiyatı

Sermaye Piyasası Kurulu, Astor enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. 2022 yılının sonuna yaklaşılırken halka arz olacak şirketler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Halka arz olacak hisselerin başında Astor Enerji bulunuyor. Astor Enerji halka arzın detayları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Astor Enerji ne zaman halka arz olacak?
Astor Enerji halka arz tarihi henüz belli olmadı.
Astor enerji 12,50 TL'den halka arz olacak. Astor enerji hisse kodu #ASTOR olarak açıklandı.
Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.
Astor Enerji halka arz, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.