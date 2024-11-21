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Avrupa'ya Türkiye'nin devi gidiyor! KAP'a bildirdi: '2 bin işçi için sendikalarla görüşüyor' Arçelik'ten 110 milyon euroluk dev yatırım

21.11.2024 10:53
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Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya markalarından biri olan Arçelik, İtalya'da yeni bir yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırım nedeniyle Arçelik, süreçten etkilenebilecek 2 bin çalışan için sendika ve çalışan temsilcileri ile görüşüldüğünü aktardı. Yapılan açıklamada Arçelik, "İtalya'daki tüm operasyonlarımız için, süreçten etkilenmesi beklenen yaklaşık 2 bin çalışan için sendikalar ve çalışan temsilcileri ile görüşmelere devam edilecektir" sözlerini kullandı.

Avrupa'ya Türkiye'nin devi gidiyor! KAP'a bildirdi: '2 bin işçi için sendikalarla görüşüyor' Arçelik'ten 110 milyon euroluk dev yatırım

Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olan Arçelik, İtalya'da 110 milyon euroluk yatırım yapmayı planlıyor. Bu süreçten etkilenebilecek 2 bin çalışan için ise Arçelik, sendika ve çalışan temsilcileri ile bir araya gelindiğini belirtti.

Arçelik'ten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ise, İtalya operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planını değerlendirmek amacıyla görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

ARÇELİK'TEN İTALYA'YA 110 MİLYON EUROLUK YATIRIM

İtalya'ya gelecek dönemlerde 110 milyon euroluk yatırımın planlandığı belirtilen açıklamada, "Şirketimizin 7 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, İtalya operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planını değerlendirmek amacıyla İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) nezdinde ilgili diğer otoriteler, ulusal ve bölgesel sendikalar ile çalışan temsilcileriyle görüşmeler sürdürülmektedir" denildi.

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"2025 YILININ SONUNA KADAR ÜRETİM DEVAM EDECEK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtalya'yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırma hedefimizin devam ettiği ve İtalya operasyonlarına önümüzdeki dönemler için 110 milyon euro tutarında yatırım yapılmasının planlandığı, Carinaro'nun yedek parça ve yenileme konusunda merkez olmaya devam etmesinin beklendiği, karlılık ve verimlilik artırma hedefiyle, Cassinetta, Siena ve Comunanza'daki çamaşır ve soğutma kategorilerine ilişkin üretim operasyonlarının bir bölümünde yeniden ölçeklendirme yapılmasının, bir bölümünde ise endüstriyel dönüşüm süreçlerinin başlatılarak elden çıkarma dahil tüm stratejik opsiyonların değerlendirilmesinin ve her durumda fabrikalarda 2025 yıl sonuna kadar üretime devam edilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

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Bakanlık ve sendika temsilcileri tarafından lokal istihdamın korunması amaçlı görüşler paylaşılmış ve sunulan önerilerin yeniden değerlendirilmesi talep edilmiş olup, İtalya'daki tüm operasyonlarımız için süreçten etkilenmesi beklenen yaklaşık 2 bin çalışan için sendikalar ve çalışan temsilcileri ile görüşmelere devam edilecektir."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arçelik İtalya
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