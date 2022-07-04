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Avukat maaşları ne kadar olacak 2022? En düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

04.07.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat maaşları ne kadar olacak 2022? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini belirtmişti. Peki en düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte Avukat maaşı zammı ile ilgili merak edilenler...

Avukat maaşları ne kadar olacak 2022? En düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Avukat maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 'En düşük avukat maaşı ne kadar, kaç TL olacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Avukat maaşı zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Avukat maaşı zammı temmuz zammının ardından belli olacak.

TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını 4 Temmuz Pazartesi günü açıklauacak.

Saat 10.00'da yapılacak açıklamanın ardından 6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

AVUKAT MAAŞI 300 TL ZAMLANACAK MI?

Zamlı avukat maaşı temmuz zammı sonrası netlik kazanacak. Yeni rakamlar açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

Ayrıca 2022 Temmuz ara zammı ile birlikte asgari ücret aşağıda yer alan tablodaki gibi oldu.

asgariiücret

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Enflasyon avukat maaşları memur zammı 2022 tüik
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