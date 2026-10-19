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Aynı şirket farklı markalar: Zeytinyağıyla yine listede! 132 oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine bir zeytinyağı markası daha eklendi. Sabri Akın'a ait Onay Ticaret'in Ayvalık Doğal marka naturel sızma zeytinyağı 5 L ürününde uygunsuzluk olarak tohum yağları karıştırılması tespit edildi. Şirketlerle ilişkilendirilen tağşiş kaydının 132'ye, bağlantılı marka sayısının da 71'e ulaştığı öğrenildi.

Aynı şirket farklı markalar: Zeytinyağıyla yine listede! 132 oldu
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini yayımlamaya devam ediyor. Listeye yeni bir zeytinyağı markası daha eklendi. Daha öncesinde de farklı markalarla pek çok kez gündeme gelen Sabri Akın'a ait Onay Ticaret'in, bu defa da Ayvalık Doğal markasıyla listede yer aldığı görüldü. Son kayıtla beraber Akın’ın şirketleriyle ilişkilendirilen tağşiş sayısının 132’ye ulaştığı öğrenildi.

Aynı şirket farklı markalar: Zeytinyağıyla yine listede! 132 oldu 1

ZEYTİNYAĞINDA UYGUNSUZLUK

Bakanlığı 12 Ekim 2026 tarihli duyurusunda yer alan listede Bursa, Nilüfer'de faaliyet gösteren ve firma adı Onay Ticaret- Sabri Akın olan firmanın Ayvalık Doğal marka naturel sızma zeytinyağı 5 L ürününde uygunsuzluk tespit edildi. Açıklamada üründe tohum yağları karıştırılmasının tespit edildiği belirtildi.

Nefes'in Gıda Bülteni’nin paylaştığı bilgilerden aktardığına göre, 012 parti numaralı ve 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edilirken böylece farklı markalarla daha önce de gündeme gelen işletme, yeni bir tağşiş kaydıyla Bakanlığın açıkladığı listede yer aldı.

Aynı şirket farklı markalar: Zeytinyağıyla yine listede! 132 oldu 2

71 FARKLI ZEYTİNYAĞI MARKASIYLA LİSTEDE

Sabri Akın ile bağlantılı SSC Grup Tarım Gıda ve Onay Ticaret Şirketlerinin, yıllar içinde 71 farklı zeytinyağı markasıyla taklit ve tağşiş listelerinde yer aldığı aktarıldı. O ürünlerde ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu ve susam yağı gibi çeşitli bitkisel yağların kullanıldığının belirlendiği kaydedildi. Bakanlığın geçmiş dönem duyurularının, farklı marka adlarına rağmen aynı işletmelerin tekrar listelerde yer aldığını ortaya koyduğu belirtildi.

Aynı şirket farklı markalar: Zeytinyağıyla yine listede! 132 oldu 3

28 Nisan 2025 tarihli listede de Onay Ticaret - Sabri Akın firmasının Ayvalık Kooperatif markalı erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı ürünüyle yer aldığı, üründe daha düşük kaliteli zeytinyağı ile tohum yağının karıştırıldığının açıklandığı hatırlatıldı.

15 Ağustos 2025 tarihli listede de yine işletmeyle bağlantılı ait Ayvalık İncisi markalı 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında, tohum yağının karıştırıldığının tespit edildiği anımsatıldı. Son olarak ise 12 Ekim 2026 tarihli listede Ayvalık Doğal markalı ürün listeye girmiş oldu.

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zeytinyağı marka Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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