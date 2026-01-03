FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan duyurdu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait karayolu trafik verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu” dedi.

Bakan duyurdu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti!
Ezgi Sivritepe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait karayolu trafik verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ile Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerdeki araç hareketliliğine ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Uraloğlu, “2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu” dedi.

Bakan duyurdu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti! 1

KGM'YE BAĞLI YOLLARDAN GEÇEN ARAÇ SAYISI

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Mahmutbey-Edirne, İstanbul-Ankara, Adana, Mersin, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 2025 yılında toplam 585 milyon 906 bin 492 aracın kullandığını bildirdi.
Bakan duyurdu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti! 2

536 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ GEÇİŞİ OLDU!

KÖİ modeliyle inşa edilen Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyolları ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden de bir yılda toplam 536 milyon 430 bin 450 aracın geçiş yaptığını kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kendi işimin patronu olmak istedim' dedi kendi tesisini kurdu: Bayi sayısını arttırmayı hedefliyor'Kendi işimin patronu olmak istedim' dedi kendi tesisini kurdu: Bayi sayısını arttırmayı hedefliyor
2 kez iflas etti en sonunda işini buldu 'Pazarı hazır'2 kez iflas etti en sonunda işini buldu 'Pazarı hazır'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.