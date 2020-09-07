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Bakan Albayrak: Cari açığımız düşmeye devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. Albayrak 'Sanayide çarklar güçlü dönmeyi sürdürüyor. Klasik mal ve hizmet ithalatı içerisinde yer almayan, bir yatırım malı olan ve ülkemiz açısında bir fonlama açığı oluşturmayan altını ayrı tutacak olursak, altın hariç ithalatımız azalmaya, cari açığımız düşmeye devam ediyor.' dedi.

Bakan Albayrak: Cari açığımız düşmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde açıklama yaptı.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon birikimine katkı sağlayabilirse, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına o kadar büyük düzeyde katkı sağlamış olacaktır.

Türkiye Sigorta, kar güdüsü yanında kamu ekonomik vizyonunun parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak.

Sanayide çarklar güçlü dönmeye devam ediyor. Cari açığımız düşmeye devam ediyor."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vatandaşın cari acığı ne olacak ???????
bakanım bakmayanım lütfen cebine bir 50tl koyda çarşıya bir in karnını doyurabilecenmi
Vay damat bey hangi çark dönüyor
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