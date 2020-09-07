Bakan Albayrak: Cari açığımız düşmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde açıklama yaptı.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon birikimine katkı sağlayabilirse, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına o kadar büyük düzeyde katkı sağlamış olacaktır.

Türkiye Sigorta, kar güdüsü yanında kamu ekonomik vizyonunun parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak.

Sanayide çarklar güçlü dönmeye devam ediyor. Cari açığımız düşmeye devam ediyor."

