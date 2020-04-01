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Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, 'Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz. Nakdi yardımları artırmak için çalışmalarımız sürüyor' dedi.

Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı video aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz

  • Salgınla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz

  • Adımlarımızı öncelikle dar gelirlilere yönelik attık

  • İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunun çözmek için var gücümüzle çalışacağız

  • Esnafımız merak etmesin devletimiz esnafımızın yanında.

  • Çalışanların maaşları kısa çalışma ödeneğinden ödeniyor.

  • O zamana kadar işsizlikle mücadele edeceğiz, vatandaşlarımızı güçlü tutacağız, üretim altyapımızı ayakta tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız.

  • Salgın ortadan kalktığında küresel ekonomide çok iyi bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz.

  • Yol haritamızda önceliğimiz vatandaşlarının gelirleri korunması ve kayıplarının telafi edilmesi.

  • Nakdi yardım miktarının artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

  • Firmalarımız, işçi çıkarma, ücretsiz izin yerine kısmi çalışma ödeneğine başvursun.

  • Sanayicimizin hem KOBİ'lerimizin taleplerini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.

  • Devletimizin Hazinesi de imkanları da sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir.

  • Tüm planları sürece göre kurguluyoruz, gerekli adımlarımızı atıyoruz ve atacağız.
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bakanım size güveniyoruz sonuna kadar hükümetimizin arkasındayız
gerçekten yazık
Durmak yok yola devammmmmm....
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