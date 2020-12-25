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Bakan duyurdu! Çiftçilere 890 milyon TL destek ödemesi başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2020 10:20 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere 890 milyon TL tutarında destek ödemesinin bugün yapılacağını belirtti.

Bakan duyurdu! Çiftçilere 890 milyon TL destek ödemesi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere 890 milyon TL tutarında destek ödemesinin bugün yapılacağını belirtti.


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