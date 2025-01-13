Bakan Işıkhan belediye borçlarından asgari ücrete kadar açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HaberTürk canlı yayınında merak edilen soruları yanıtlıyor. Ülke gündemini ilgilendiren soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor.

Bakan Işıkhan'ın konuşmalarında öne çıkanlar şu şekilde:



"Özgür Özel, bazı hesaplamalar yaptı. Bu verileri nereden elde ediyor bilemiyorum ama hepsi yanlış. Belediyelerin bugünkü SGK borcu 167 milyar TL bu da yaklaşık olarak 55 bin ton altın yapıyor. Tüm belediyelerin borcu CHP'li belediyelere ait. 30 büyükşehir belediyelerin 14'ü CHP'ye ait. En borçlu 30 belediyeden 23’ü CHP’li. Toplam borcun yüzde 70’i CHP’li belediyelere ait. Borçlarını ödemek yerine sürekli katlıyorlar.

SGK'ya en çok borcu olan belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir'in SGK borcu 12 milyar lira, en borçlu belediyemiz. İkinci belediye ise Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8,7 milyar lira borcu var. Kapımız tüm belediyeler açık. Biz ödenmeyen SGK borçlarını tahsil etme derdindeyiz.

Borçlarla ilgili bir yapılandırma söz konusu değil. Artık kaynağından kesme adımını attık, Cumhurbaşkanı Kararı ile. Bizimle iletişim kurmayan birçok belediye var.

ASGARİ ÜCRET

Manüpülatif bir yol izliyorlar. Altın ile eşleştirmeye çalışıyorlar. Altın, küresel ekonomide değer kazanıyor. Algıda değişiklik yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin maaşları, altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden birisi. Atın hesabı ile asgari ücret Fransa'da 2002 yılından beri yüzde 80 değer kaybetti. Reel artışlar neden konuşulmuyor? Çünkü bu gerçek rakamları ortaya koyuyor. Bizim amacımız paranın gerçek değerini korumak. Enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlamak, enflasyonun kontrol altına alındığı bir dönem olacak. Ülkemiz zenginliklerini vatandaşları ile paylaşacak.

Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda düzelme öngörüyoruz. Ancak olur ya bir aksilik olursa asgari ücret için temmuz ayında ara zam tekrar gündeme gelebilir.

Ayrıntılar geliyor...

