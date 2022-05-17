Bakan Nebati'den enfasyon açıklaması

KKM ve destekleyici enstrümanlarla enflasyonun önemli belirleyici olan Döviz fiyatlarındaki dalgalanmaları büyük oranda engelledik, sıra beklentileri düzeltmekte. Enflasyonun önemli belirleyicisi olan döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Hedefimiz enflasyonu düzenlemektir. Günlerdir ilgili sektör kuruluşları ile birebir toplantı yapıyoruz, rakamları önlerine koyuyoruz, Türkiye'deki gelişimi, büyümeyi önlerine koyuyoruz, sektörlerin hangi alanda nereye geldiğine ilişkin verileri kendileri ile paylaşıyoruz. Kısa dönem karlılığı üzerinden bir takım hesaplarla ülke gerçeklerindeki ve dünyadaki sıkıntıları kendilerine bir fayda oluşturmak adına çalışanların verilerini ortaya koyuyor, paylaşıyoruz.