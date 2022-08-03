Bakan Nebati'den enflasyon için dikkat çeken mesaj! "1990'lar ile 2022'nin dar gelirlisi arasında..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon yayınında ekonomi gündemine ilişkin konuşuyor. Nebati işsizlik verileri ve dar gelirlilere ilişkin, "Dar gelir grubundaki vatandaşlarımız için her adımı atacağız, mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:



"Rusya-Ukrayna savaşı dünyadaki dengeleri altüst etti."

"2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı."

"Salgın dönemi boyunca Türkiye farkını ortaya koydu. Salgın üzerine savaş gelince dünya travma yaşadı. Savaş Türkiye'ye fiyat artışı olarak yansıdı."

DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI

Bakan Nebati enflasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Emtia fiyatları gerginlikten dolayı yükseliyordu, savaş ile beraber daha fazla arttı. Bu sürecin enflasyon ile yürüyeceğini ve biz muhalefetin, bize bunun ile saldırmaya çalışacağını söylemiştik. TÜİK bugün rakamları açıkladı. Enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli. Enflasyonla mutlaka mücadele edeceğiz"

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bakan Nebati, 'Enflasyon ne zaman düşecek?' sorusuna, "Aralık ayında enflasyonda düşüş eğilimine gireceğiz" yanıtını verdi.

TAHIL ANLAŞMASI

Bakan Nebati Rusya-Türkiye-Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasına ilişkin "Anlaşma sonrası tahıl fiyatları düştü. Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir." ifadelerini kullandı.

"DAR GELİRLİYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

"1990'lar ile 2022'nin dar gelirlisi arasında çok büyük fark var." diyen Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Dar gelir grubundaki vatandaşlarımız için her adımı atacağız, mağdur etmeyeceğiz. Biz büyüme odaklı yol haritamızı çizdik."

