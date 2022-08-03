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Bakan Nebati'den fiyatı artan evler ve ilan siteleriyle ilgili kritik sözler!

03.08.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, artan konut fiyatları ve kira artışlarına ilişkin, "Konutta kredi faizi düştüğünde 64 bin konutta fiyat arttı. İlan siteleri takibimizde, haksız artışa izin vermeyiz. Yanlış yapıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girer." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Nebati, 'Enflasyon ne zaman düşecek?' sorusuna da yanıt verdi. İşte haberin detayları...

Bakan Nebati'den fiyatı artan evler ve ilan siteleriyle ilgili kritik sözler!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon yayınında ekonomi gündemine ilişkin konuştu. Bakan Nebati artan konut fiyatları ve kira artışlarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Nebati, "Konutta kredi faizi düştüğünde 64 bin konutta fiyat arttı. İlan siteleri takibimizde, haksız artışa izin vermeyiz. Yanlış yapıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girer." dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

"Rusya-Ukrayna savaşı dünyadaki dengeleri altüst etti."

"2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı."

"Salgın dönemi boyunca Türkiye farkını ortaya koydu. Salgın üzerine savaş gelince dünya travma yaşadı. Savaş Türkiye'ye fiyat artışı olarak yansıdı."

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DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI

Bakan Nebati enflasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emtia fiyatları gerginlikten dolayı yükseliyordu, savaş ile beraber daha fazla arttı. Bu sürecin enflasyon ile yürüyeceğini ve biz muhalefetin, bize bunun ile saldırmaya çalışacağını söylemiştik. TÜİK bugün rakamları açıkladı. Enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli. Enflasyonla mutlaka mücadele edeceğiz"

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bakan Nebati, 'Enflasyon ne zaman düşecek?' sorusuna, "Aralık ayında enflasyonda düşüş eğilimine gireceğiz" yanıtını verdi.

TAHIL ANLAŞMASI

Bakan Nebati Rusya-Türkiye-Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasına ilişkin "Anlaşma sonrası tahıl fiyatları düştü. Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir." ifadelerini kullandı.

"DAR GELİRLİYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

"1990'lar ile 2022'nin dar gelirlisi arasında çok büyük fark var." diyen Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Dar gelir grubundaki vatandaşlarımız için her adımı atacağız, mağdur etmeyeceğiz. Biz büyüme odaklı yol haritamızı çizdik."

KİRA VE KONUT FİYATI AÇIKLAMASI

Bakan Nebati, son dönemlerde artan kira ve konut fiyatlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Talep bir yerden sonra normale döner. Yüzde 25 artış sınırı ile korucuyu koruduk. Konut arzının artırılmasını sağlayacak adımlar atıyoruz."

"Konutta kredi faizi düştüğünde 64 bin konutta fiyat arttı. İlan siteleri takibimizde, haksız artışa izin vermeyiz. Yanlış yapıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girer."

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