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Bakan Nebati'den konut sektörü ile kritik toplantı!

16.05.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati katıldığı toplantıda gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında geniş bir bir değerlendirme yapacak.

Bakan Nebati'den konut sektörü ile kritik toplantı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

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Saat 13.00'de başlayan toplantının 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Bakan Nureddin Nebat daha sonra ise temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

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Bakan Nebati katıldığı toplantıda gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında geniş bir bir değerlendirme yapacak.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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