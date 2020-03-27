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  4. Bakan Pekcan açıkladı! 6 bin tona çıkarabiliriz

Bakan Pekcan açıkladı! 6 bin tona çıkarabiliriz

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2020 11:25 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "(Kovid-19 tedbirleri) Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz" açıklamasını yaptı.

Bakan Pekcan açıkladı! 6 bin tona çıkarabiliriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüse ) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakü-tiflis-kars demir yolu, koronavirüs,

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