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Bakan Pekcan, ciro kaybı desteği ödemelerin başladığını açıkladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2021 14:20 | Son Güncelleme

Son dakika Bakan Pekcan açıklama yaparak ciro kaybı desteği başvurularının devam ettiğini söyledi.

Bakan Pekcan, ciro kaybı desteği ödemelerin başladığını açıkladı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son dakika yaptığı açıklamada, "Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor, işletmelerimiz 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir." dedi.

CİRO KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Bakan Pekcan Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz.

Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun."


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