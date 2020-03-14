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Bakan Pekcan'dan ürün güvenliği denetimi açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-ticarette de ürün güvenliği denetimlerine başlanacak. Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişim engellenecek" dedi.

Bakan Pekcan'dan ürün güvenliği denetimi açıklaması!

Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile güvensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak amacıyla ‘izlenebilirlik mekanizması’ getirdik. Bundan böyle tedarik zincirinin her aşamasında, ürünün üreticiden tüketiciye geçen süreçte kaydı tutulacak” dedi.

'GÜVENSİZ ÜRÜN SATIŞI YAPAN İNTERNET SAYFALARINA ERİŞİM ENGELLENECEK'erişi

Bakan Pekcan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılması zorunlu hale geldi. Böylece vatandaşlarımızın güvensiz üründen kaynaklı mağduriyeti ivedilikle giderilecek. E-ticarette de ürün güvenliği denetimlerine başlanacak. Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişim engellenecek."

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ürün güvenliği denetimi, ticaret pakanı ruhsa pekcan,

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