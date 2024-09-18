Bakan Şimşek'i çok kızdıracak 'rakam' çıkışı... TÜSİAD 'uyumsuzluk' var diyerek uyardı: İnsanlar somut bir şey görmek istiyor

Enflasyon canavarı Türkiye'nin son yıllardaki en büyük düşmanı. Artan fiyatlar yaşam kalitesinde düşüşe neden olurken gözler her ay enflasyon verilerine çevriliyor. Kira, akaryakıt, gıda derken maaşlar eriyip gidiyor.

Önümüzdeki senenin maaşları da enflasyon verileriyle doğu orantılı ilerliyor. Bakan Şimşek geçtiğimiz günlerde 2025 enflasyonu için 'çok büyük ihtimalle yüzde 20'lere düşecek' demişti. Bu sözlerin ardından TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Nasıl Bir Ekonomi TV'ye konuk olan Turan şu ifadeleri kullandı;

Toplumun her kesimi yüksek enflasyondan olumsuz etkileniyor. Bu bir gerçek, moraller de bozuluyor. Kamuda da aynı fedakarlığın yapılması lazım. Araçtı yakıttı, seyahatti bu konularda adım atılmasını toplum bekliyor.

"ENFLASYON BEKLENTİSİ ÇOK İYİMSER"

Hükümetin ekonomi programını tabi ki destekliyoruz. Yapısal reformların olması lazım. İki senedir söylüyoruz, ülkemizin en büyük problemi enflasyon! Hükümetin ekonomi planının OVP'yi destekliyoruz fakat OVP'de 2025 enflasyon beklentisini hedefini çok iyimser görüyoruz.

"TOPLUM SOMUT ŞEYLER İSTİYOR"

Büyüme hedefiyle enflasyon hedefi arasında uyumsuzluk var, hem büyüyelim hem enflasyon düşsün. Toplum somut şeyler görmek istiyor, sembolik bile olsa insanlar somut bir şey görmek istiyor.

ASGARİ ÜCRET

Günün koşullarına göre asgari ücreti gözden geçirmek lazım. Gelişmiş ülkelerde hane halkının yüzde 9'u gıdaya gidiyor bizde bu oran yüzde 30!

"İNSANLAR HEP YUNANİSTAN'A GİTTİ"

Hizmet sektörünün de burada suçu var insanlar hep Yunan adalarına gitti.

Asgari ücretin revize edilmesi şart, enflasyonun etkileri sıkıntılı buna göre hareket edilmeli.

BAKAN ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise iki gün önce katıldığı canlı yayında 2025 enflasyonu için rakam vermişti. Bakan Şimşek, "2025'in ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 30'lu rakamlara düşecek. Haziran, temmuz gibi çok büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamlara düşecek. Belki daha önce düşer. 2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum.

"BİZ İNANIYORUZ"

Kredibilite konuşarak kazanılmaz, sonuç üreterek elde edilir. Enflasyonla ilgili tereddütlere saygı duyuyorum ama biz inanıyoruz ve programımız sonuçları üretecek. Kalıcı refah artışı için, daha adil gelir dağılımı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz."