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Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır, bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 23:21 | Son Güncelleme

Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır, bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir


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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,

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