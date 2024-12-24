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Bakan Uraloğlu’ndan gündem yaratacak ‘Suriye’ çıkışı! ‘Türkiye devreye girecek’ diyerek duyurdu: ‘Parayı Rusya basıyor, böyle iş olur mu?’

24.12.2024 12:28
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Suriye'de seneler boyunca süren Bask rejimi devrildi. Esad, Rusya'ya kaçtı. Başarıya ulaşan muhalifler kendi yönetimlerini kurdu. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'ı ziyaret etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Suriye hakkında önemli ifadeler kullandı! Uraloğlu; Suriye'deki havaalanları ve demiryolu eksikliklerini gidereceklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu’ndan gündem yaratacak ‘Suriye’ çıkışı! ‘Türkiye devreye girecek’ diyerek duyurdu: ‘Parayı Rusya basıyor, böyle iş olur mu?’

Anadolu Yayıncıları Federasyonu'na konuk olan Abdülkadir Uraloğlu; Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Şam ve İstanbul arasındaki seferleri yeniden başlatmak istediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu; "Cep telefonunu bırakın normal telefon bile çalışmıyor. Suriye’nin parasını Rusya basıyor. Böyle ülke yönetimi olur mu. Türkiye olarak bu konuya da el atacağız." dedi.

SURİYE'DEKİ HAVAALANLARI VE DEMİRYOLLARI ONARILACAK

Suriye ile deniz yetki alanı anlaşması imzalayacaklarını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu; Suriye'deki havaalanları ve demiryolları eksikliklerini de bakanlık olarak gidereceklerini aktardı.

"SURİYE'NİN PARASINI RUSYA BASIYOR, BÖYLE İŞ OLUR MU?"

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

  • M4 ve M5 karayolunda iyileştirme yapıyoruz. Yıkılan köprüleri yapıyoruz.

  • Cep telefonunu bırakın normal telefon bile çalışmıyor. Suriye’nin parasını Rusya basıyor. Böyle ülke yönetimi olur mu. Türkiye olarak bu
    konuya da el atacağız.

  • İlk etapta Şam- İstanbul seferlerini başlatacağız. Tika ve Afad aracılığıyla altyapı yatırımları yapılacak.

  • Kalkınma yolu projesi çerçevesinde Irak’ın Fav limanı bu yıl açılacak. Bu yol 1200 kmlik bir yoldur. Irak yönetimi ile Kuzey Irak yönetimi arasında bir görüş ayrılığı var. Kalkınma yolu projesi Suriye’den geçebilir olmalı.
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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