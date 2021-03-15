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Bakan Varank: AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 11:12 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"na katılarak AB ilişkilerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Varank: AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz." diyerek, "Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık." şeklinde konuştu,

(AA)

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