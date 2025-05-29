Bakan Yumaklı üreticiye o haberi verdi! '18 bin TL destek vereceğiz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin başvuru sonuçları için Ankara'da konuşma gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Hali hazırda 470 kurbanlık yeri belirlenmiş oldu. Toplamda 620 kurbanlık satış yeri mevcut. Hayvan kontrolleri devam ediyor. Vize uygulaması getirildi. Herhangi bir yerden hayvanını başka yere götüren kişi mutlaka bulunduğu ilden sertifika almak zorunda. Yol kontrol noktalarında da vize yapılmasını istiyoruz."

18 BİN TL ÖDENECEK

Bakan Yumaklı, hayvancılığa destek projesi kapsamında yıllık 18 bin lira verileceğini de duyurdu.