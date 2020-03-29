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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2020 09:18 | Son Güncelleme

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

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