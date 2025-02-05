Bakanlık ifşa listesini yeniledi... Sucuktan tavuk kafası, fıstıklı özel baklavadan ay çekirdeği çıktı! İşte insanların sağlığını tehlikeye atan markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Vatandaşlar evlerine alışveriş yapmadan önce bu listeyi takip ediyor ve alacağı ürünleri buna göre seçiyor.

LİSTEDE YİNE BİRÇOK ÜRÜNDE HİLE YAPILDIĞI GÖRÜLDÜ

Bakanlık tarafından yayınlanan ifşa listesi yenilendi. Listede; sucuk, pide, baharat, çay, baklava, süt ürünleri, zeytinyağı gibi ürünlerde yapılan hileler tek tek sıralandı.

FISTIKLI ÖZEL BAKLAVADAN AY ÇEKİRDEĞİ ÇIKTI

Adana'da 'En tatlı börek' adlı işletmenin baklavasından çıkan ise adeta herkesi şoke etti. Fıstıklı özel baklava olarak satılan ürünün içinden ay çekirdeği çıktı.

SUCUKTAN TAVUK BAŞI ÇIKTI

Ebrar Et ve Et Ürünleri'nin 'Yavuzoğlu' markalı ısıl işlem görmüş tavuk sucuğunda ise Sakatat (Baş eti) tespiti yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 04.02.2025 tarihinde yenilenen 'Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' listesi aşağıdaki gibi;