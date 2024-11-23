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Baklavacıdan, pastacıya kadar dikkat! Tarım Bakanlığı düğmeye bastı, denetimler sıkılaştı! Glukoz ve fruktoz denetimleri artırıldı

23.11.2024 14:30
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Tatlıcılar dikkat! Baklavacıdan, şekerpareciye kadar herkes denetlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, fruktoz ve glukoz​​​​​​​ şurubu gibi ürünlerin piyasaya arzında ürün adlarının yanında parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılacak.

Baklavacıdan, pastacıya kadar dikkat! Tarım Bakanlığı düğmeye bastı, denetimler sıkılaştı! Glukoz ve fruktoz denetimleri artırıldı

Tatlı yeme alışkanlığı bulunan ama dışarıdan tatlı alırken, glukoz ve fruktoz endişesi yaşayan vatandaşlar için Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. Buna göre, Bakanlık tarafından hazırlanan, "Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, şekerlerin hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak üzere bu ürünlere ilişkin usul ve esasları belirliyor.

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ELDE EDİLDİKLERİ KAYNAKLAR YAZILACAK

Değişiklikle tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketlenmesine ilişkin hüküm düzenlendi. Buna göre, "dekstroz veya dekstroz monohidrat", "dekstroz veya susuz dekstroz", "fruktoz, glukoz şurubu veya glukoz-fruktoz şurubu veya fruktoz-glukoz şurubu" ve "kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu" ürünlerinin piyasaya arzında ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılacak.

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DENETİMLER SIKI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Ayrıca, dün Ticaret Bakanlığı'nın yeni getirdiği düzenleme ile 38 bin restorant İstanbul'un 27 ilçesinde, 47 ekiple denetlenmişti. Menüde döner, iskender ve hamburgerde gramaj belirtme zorunluluğuna uymayan restoranlara ceza kesilmişti.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı... Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı...

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı şeker
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