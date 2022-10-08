Banka hesabını kontrol edenler şok yaşadı! Sosyal medyada gündem oldu, Akbank'ta 'kredi kartında taksit' arızasına ilişkin açıklama geldi

Hesaplarından taksit ödemelerinde hatalı işlem olduğunu gören Akbank kullanıcılarını sorunu araştırmaya başladı. Bugün oluşan teknik arıza dolayısıyla vatandaşlar kredi kartı işlemlerinde sorun yaşadı.

ÖDEMELER İKİ KEZ ÇEKİLDİ

Sosyal medyada da gündem haline gelen problem nedeniyle kullanıcılar kredi kartı işlemlerini gerçekleştirirken taksit ödemeleri iki kez çekildi.

AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İlerleyen vakitte Akbank'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

