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Bankalar 0 faizle kredi veriyor! Uzmanı 3 tavsiye verdi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.08.2024 11:53
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Kredi faizlerinin artması, kredi kartlarındaki faiz oranlarının yükselmesi ve taksit seçeneğine getirilen kısıtlamalar sonrası vatandaş farklı finansman yöntemlerine yönelmişti. Vatandaşların ilgisinin azalması sonrası bankalarda müşterilerine yüzde 0 faiz ile kredi avantajı sunmaya başladı. Vatandaş bu seçeneğin ayrıntılarını merak ederken Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konu ile ilgili açıklama yaptı.

Bankalar 0 faizle kredi veriyor! Uzmanı 3 tavsiye verdi...

Son zamanlarda kredi fazilerine artış olması, kartlara uygulanan faiz oranların artması ve taksit seçeneğinde yapılan yenilikler sonrası vatandaş kendine yeni finansman yöntemleri aramaya başladı. Bankalar ise bu duruma çözüm olarak 0 faiz ile müşterisini memnun etmekte buldu. Bankalarda yüzde 0 faizli kredi tutarı 50 bin TL’ye ulaştı.

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

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BANKANIN AMACI: DAHA FAZLA TL MEVDUATINA SAHİP OLMAK

Bayram, bankaların daha fazla TL mevduatına sahip olmak için faizsiz kredi kampanyası başlattığını aktardı ve bunun sebebi olarak da Merkez Bankası'nın depo alım ihaleleri ile piyasada TL çekmesi olarak gösterdi. Bayram, "Çekilen TL piyasada değerli hale geliyor ve bu TL’nin değerinin yükselmesine yol açacaktır. Bankalarda TL’nin maliyeti arttığı için bu tür kampanyalar uygulanıyor. Bankalarda yüzde 0 faizli kredi tutarları 50 bin TL’ye kadar ulaştı" ifadelerini kullandı.

0 faiz ile kredi tutarının daha fazla yükselmesini beklemediğini aktaran Bayram, piyasadan TL çekilmeye devam ettiği müddetçe bir miktar daha kredi limitinin artabileceğini söyledi. Bu kampayanın ise sene sonuna kadar sürebileceğini tahmin ettiğini belirten Bayram, " Bunun bankaya bir maliyeti var" şeklinde yorumda bulundu.

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3 TAVSİYE VERDİ

Maaş alınan, otomatik ödeme yapılan ya da düzenleme ödeme yaptığı bankadan bu seçeneğin seçilmesinin daha avantajlı olduğunu aktaran Bayram, "Daha yüksek tutarda faizsiz kredi kullanabilirler" diyerek avantajından bahsetti.

Tüketici kredilerini de değerlendiren Bayram, "Şu anda 24 ay vadede 100 bin TL tutarında bir tüketici kredisi çekilmek istense faiz oranı yüzde 4.54, aylık ödeme tutarı 7.895 TL yapıyor. Kredinin toplam geri ödeme tutarı 189.500 TL’yi buluyor. 24 ay vadede 1 milyon TL’lik bir taşıt kredisi kullandırılmak istense faiz oranı yüzde 4.54 oluyor ve aylık taksit 78.958 TL’yi buluyor. Kredinin toplam geri ödemesi 1.895.013 TL oluyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
banka para faizsiz kredi
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