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Bankalardan yatırım fonları alırken dikkat edilecek noktalar olabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Birikimleri doğru değerlendirmenin çok önemli olduğu bu günlerde yatırım fonları, özellikle küçük ve yatırımını sürekli takip etmekte zorlanan birikim sahiplerinin tam aradığı araç. Birikim miktarının az veya çok olmasına bakmadan profesyoneller tarafından yönetilmesi ve çeşitli risk gruplarına göre bölünüyor olması da paranızı değerlendirmek için doğru bir ürün olmasını sağlıyor.

Bankalardan yatırım fonları alırken dikkat edilecek noktalar olabilir

Türkiye’de yatırım fonlarının büyük bir kısmı para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında. Faizlerin çift hanelerden tek haneye düşmesi sonucunda yatırım fonlarında giderler ve yönetim ücretleri de önem kazandı. Yani yatırımcılar, aynı türde fonlar arasından seçim yaparken yönetim giderlerini de dikkate almalı.

Yatırım fonu almaya karar verme aşamasına kendinize aşağıdaki 5 soruyu sorun;

Yatırım fonu almaktaki amacım nedir?

Bunlar 6 aya kadar harcamayı planladığınız nakdi risk almadan değerlendirmek, risk alarak yüksek getiri veya makul risk alarak para biriktirmek olabilir. Bu amaçlarınıza göre hareket ederek, almayı planladığınız yatırım fonunun, riskine (eksi getiri olma ihtimali), yatırım yaptığı menkullere getirisine bakarak fonunuzu seçebilirsiniz.

Yatırım fonu aldığınız paraya ne zaman ihtiyacınız olacak?

Yatırım yapmayı planladığınız yatırım fonuna hangi süre ile yatırım yapacağınızı belirlemenizde yarar var. 6 ay gibi bir zamanda kullanacağınız nakiti, para piyasası ve kısa vadeli bono fonlarında; 6 ay ile 1 yıl arasında nakdinizi değerlendirmeyi planlıyorsanız, düşük riskli değişken fonlarında; eğer 1 yıldan fazla bir yatırım için nakdiniz var ise ÖST fonları, hisse fonları ve riski yüksek değişken fonlarını düşünebilirsiniz.

Ne kadar risk alabilirsiniz?

Yatırım amacınıza göre alabileceğiniz riskleri önceden belirleyin. Bunun için çalışacağınız kurumu iyi belirleyin ve yatırım yapmayı planladığınız fonun taşıdığı her türlü riski öğrenin. Yatırım fonlarının risk değerlerini Kap’ta açıklanan yatırımcı bilgi formlarından, Tefas’tan veya www.yatirimdirekt.com ‘dan takip edebilirsiniz. Aylık bazda ne kadar eksi getiri yapmış olduğunu da www.yatirimdirekt.com ‘dan takip edebilirsiniz.

Fonun giderleri nedir?

Finansal planlamacı ve yatırım danışmanınızla ile konuşarak, Tefas sitesi uzerinden veya yatirimdirekt.com sitesinden fonun yönetim giderlerini de dikkate alın. Unutmayın ki özellikle düşük faiz ortamında %1 ve üzeri yönetim gideri önemli hale geldi.

Yatırım Fonu alacağınız kurumu doğru belirleyin

Yatırım fonu alırken, hangi kanallar aracılığıyla fon alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebileceğinizi, fon portföyünüzü nasıl takip edeceğinizi kontrol edin. İnternetten kolay erişim ve takip edebilmeniz günümüzde çok önemli.

BANKANIZDAN OSMANLI PORTFÖY FONLARINI NASIL ALIRSINIZ?

Osmanlı Portföy yatırım fonlarını tüm bankaların şubelerinden ve internet şubelerinden kolaylıkla alabilirsiniz.

İzlemeniz gereken adımlar:

Yatirimdirekt.com üzerinden Osmanlı Portföy tarafından yönetilen fonları detaylı olarak
inceleyin.

Kendinize yukarıda belirttiğimiz 5 soruyu sorun.

Telefon ile müşteri temsilcinize Tefas üzerinden Osmanlı Portföy tarafından kurulan ve yönetilen ve karar verdiğiniz fonu almak istediğinizi belirtin veya bankanızın internet şubesine giriş yaparak “Yatırım/Yatırım İşlemleri” adımlarından “Fon İşlemleri/Fon Alım-Satımı” seçin.

Daha sonra;

“Türkiye Elektronik Fon Alım satım Platformu” veya “Tefas’ta İşlem Gören Diğer Fonlar” veya “Diğer Yatırım Fonları” seçeneğini belirledikten sonra kurucu listesinden “Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.’yi” seçin,

Bazı bankaların internet sitelerinde yalnızca kurucu seçerek de “Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.” fonlarına ulaşabilirsiniz.
Bankanız bu aşamada TEFAS aracılığı ile fon alım satımına izin vermenizi isteyebilir.

İlgili metni onaylayın.

Listele seçeneği ile Osmanlı Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarına ulaşabilirsiniz,

Alım tutarınızı girerek işleminizi onaylayın. Eğer emir türü belirlemeniz gerekiyorsa “Kalanı Beklet” seçeneğini işaretleyin.

Fon işlemlerini yapmak bu kadar kolay. Eğer siz de mevduata alternatif yatırım araçlarını tercih ediyorsanız hemen Yatırım Direkt üzerinden Osmanlı Portföy fonlarını inceleyebilir, tercihlerinize uygun fon hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Unutmayın; doğru yatırım doğru bilgi ile olur.

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