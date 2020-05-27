Bankalardan yatırım fonları alırken dikkat edilecek noktalar

Türkiye’de yatırım fonlarının büyük bir kısmı para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında. Faizlerin çift hanelerden tek haneye düşmesi sonucunda yatırım fonlarında giderler ve yönetim ücretleri de önem kazandı. Yani yatırımcılar, aynı türde fonlar arasından seçim yaparken yönetim giderlerini de dikkate almalı. Yatırım fonu almaya karar verme aşamasına kendinize aşağıdaki 5 soruyu sorun; Yatırım fonu almaktaki amacım nedir? Bunlar 6 aya kadar harcamayı planladığınız nakdi risk almadan değerlendirmek, risk alarak yüksek getiri veya makul risk alarak para biriktirmek olabilir. Bu amaçlarınıza göre hareket ederek, almayı planladığınız yatırım fonunun, riskine (eksi getiri olma ihtimali), yatırım yaptığı menkullere getirisine bakarak fonunuzu seçebilirsiniz. Yatırım fonu aldığınız paraya ne zaman ihtiyacınız olacak? Yatırım yapmayı planladığınız yatırım fonuna hangi süre ile yatırım yapacağınızı belirlemenizde yarar var. 6 ay gibi bir zamanda kullanacağınız nakiti, para piyasası ve kısa vadeli bono fonlarında; 6 ay ile 1 yıl arasında nakdinizi değerlendirmeyi planlıyorsanız, düşük riskli değişken fonlarında; eğer 1 yıldan fazla bir yatırım için nakdiniz var ise ÖST fonları, hisse fonları ve riski yüksek değişken fonlarını düşünebilirsiniz.

Ne kadar risk alabilirsiniz? Yatırım amacınıza göre alabileceğiniz riskleri önceden belirleyin. Bunun için çalışacağınız kurumu iyi belirleyin ve yatırım yapmayı planladığınız fonun taşıdığı her türlü riski öğrenin. Yatırım fonlarının risk değerlerini Kap’ta açıklanan yatırımcı bilgi formlarından, Tefas’tan veya www.yatirimdirekt.com ‘dan takip edebilirsiniz. Aylık bazda ne kadar eksi getiri yapmış olduğunu da www.yatirimdirekt.com ‘dan takip edebilirsiniz. Fonun giderleri nedir? Finansal planlamacı ve yatırım danışmanınızla ile konuşarak, Tefas sitesi uzerinden veya yatirimdirekt.com sitesinden fonun yönetim giderlerini de dikkate alın. Unutmayın ki özellikle düşük faiz ortamında %1 ve üzeri yönetim gideri önemli hale geldi. Yatırım Fonu alacağınız kurumu doğru belirleyin Yatırım fonu alırken, hangi kanallar aracılığıyla fon alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirebileceğinizi, fon portföyünüzü nasıl takip edeceğinizi kontrol edin. İnternetten kolay erişim ve takip edebilmeniz günümüzde çok önemli.