BDDK'dan bankalara talimat! Para çekecekler dikkat: İşlemlerde belge zorunluluğu geliyor

Ekonomim'de yer alan habere göre, BDDK kayıt dışı ekonomiyi engellemek için çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bankalarda gerçekleştirilen nakit yatırma ve çekme işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırmak amacıyla, paranın kaynağının resmi belgelerle beyan edilmesi için çalışma başlatıldı.

İŞLEMLER BAŞLATILDI

BDDK'nın, bankaların yetkililerine bu konuda sözlü olarak uyarıda bulunduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde resmi talimatın da gönderileceği bilgilerine ulaşıldı.

LİMİTLER HENÜZ BELLİ OLMADI

Bankalara yapılacak para çekme-yatırma işlemlerinde hangi limitlerin uygulamaya tabi olacağı ise henüz kesinleşmedi.

Söz konusu uygulamanın 500 bin TL ve üzerinde gerçekleştirilen işlemlerde uygulanmasının planlandığını ancak henüz net bir rakam belirlenmediğini aktarıldı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, söz konusu uygulamanın bakanlıklarıyla bir ilgisinin olmadığını belirtti.