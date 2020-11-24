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BDDK'dan yeni normalleşme adımı! Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.11.2020 10:15 | Son Güncelleme

BDDK, Aktif Radyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

BDDK'dan yeni normalleşme adımı! Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı

BDDK aktif rasyosu hesaplamasını kaldırma kararı aldı.

BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurulun 24.11.2020 tarihli toplantısında, 24.11.2020 tarih ve 24049440-010.09- E.17434 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,

COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile

01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve
9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda,

  • AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına,

  • Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. "
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