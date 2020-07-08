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BDDK müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

BDDK, salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

BDDK müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi

BDDK açıklamasında, "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı." denildi.

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